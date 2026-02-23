Morto a 66 anni dopo un drenaggio toracico indagati tre medici dell' ospedale

Il decesso di un uomo di 66 anni, avvenuto a seguito di un drenaggio toracico eseguito al pronto soccorso, ha portato all’apertura di un’indagine da parte della procura di Agrigento. La vicenda, verificatasi il 16 marzo 2024, riguarda il sospetto di possibili negligenze da parte di tre medici dell’ospedale San Giovanni di Dio. La procura ha richiesto l’archiviazione per altri due professionisti, mentre si attendono sviluppi sulla posizione dei primi tre medici.

Morto dopo un drenaggio toracico eseguito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio? Da quella vicenda, avvenuta il 16 marzo 2024, è nata un’inchiesta della procura di Agrigento che si è ora chiusa con tre medici indagati e la richiesta di archiviazione per altri due colleghi. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna, è scaturita dalle denunce presentate dai familiari di Vito Collana, 64 anni, di Campobello, che si costituiranno parte civile con l’assistenza degli avvocati Giancarlo Tricoli e Giovanni Agate. Gli indagati sono Giovanni Corbo, in servizio al pronto soccorso, e i colleghi Francesco Buscaglia e Carlo Fontana, entrambi in servizio nel reparto di chirurgia generale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

