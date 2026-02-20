Un bimbo di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina presente in casa indagata la madre

Un bambino di 15 mesi è morto a Vasto a causa di un’ingerzione accidentale di cocaina, trovata in casa. La sostanza stupefacente era nascosta tra i giochi e le sue tracce sono state trovate durante i rilievi. La madre del piccolo è stata iscritta nel registro degli indagati, mentre i carabinieri continuano a verificare come la droga sia finita tra i giocattoli del bambino. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, che ora si chiede come sia potuto succedere.