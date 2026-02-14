Bimbo con cuore ?bruciato? la madre Patrizia Mercolino | Bugie sull?intervento Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo
Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione. La madre sostiene che il bambino può ancora ricevere un cuore nuovo e si sente frustrata per le voci ingiuste che circolano. La vicenda riguarda un delicato intervento di cardiochirurgia eseguito qualche settimana fa in una clinica della città.
«È una vergogna. I medici sapevano fin dall’inizio cosa era andato storto nell’operazione di mio figlio. Sapevano che era stato il ghiaccio a bruciare il suo cuore, eppure non hanno voluto dirmi nulla quando ho chiesto spiegazioni!». C’è rabbia, ma anche tanto dolore nelle parole di Patrizia Mercolino. Lei è la mamma del bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, dal ghiaccio. Una operazione che avrebbe dovuto salvargli la vita e che invece è diventato l’inizio di un incubo. Il piccolo ha due anni e quattro mesi, vive a Nola, ed è stato operato il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
