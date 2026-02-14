Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione. La madre sostiene che il bambino può ancora ricevere un cuore nuovo e si sente frustrata per le voci ingiuste che circolano. La vicenda riguarda un delicato intervento di cardiochirurgia eseguito qualche settimana fa in una clinica della città.

«È una vergogna. I medici sapevano fin dall’inizio cosa era andato storto nell’operazione di mio figlio. Sapevano che era stato il ghiaccio a bruciare il suo cuore, eppure non hanno voluto dirmi nulla quando ho chiesto spiegazioni!». C’è rabbia, ma anche tanto dolore nelle parole di Patrizia Mercolino. Lei è la mamma del bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, dal ghiaccio. Una operazione che avrebbe dovuto salvargli la vita e che invece è diventato l’inizio di un incubo. Il piccolo ha due anni e quattro mesi, vive a Nola, ed è stato operato il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimbo con cuore ?bruciato?, la madre Patrizia Mercolino: «Bugie sull?intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo»

Una madre denuncia che il suo bambino, a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato”, rischia di perdere la vita.

A Napoli, la madre di un bambino con il cuore danneggiato ha raccontato che suo figlio è stato inserito immediatamente al primo posto nella lista dei trapianti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato; Cuore bruciato trapiantato, verifiche sul contenitore. Chiesto un parere terzo al Bambino Gesù; Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto.

Bimbo trapiantato con un cuore ‘bruciato’, la mamma: È primo nella lista per un altro organo. Ministero: Ricerca in Italia e all'esteroChiederemo un parere al Bambin Gesù. Sequestrata la box del trasporto, Procura e Regione indagano su quanto accaduto al Monaldi di Napoli. Il legale della famiglia: Usato ghiaccio secco a -75 gradi ... quotidiano.net

Bimbo con cuore bruciato, il ministero: «Cerchiamo un donatore in Italia e all'estero». Il piccolo primo nella lista trapiantiSono ore di angoscia per la famiglia del bambino di due anni e 4 mesi con il cuore trapiantato danneggiato, tuttora attaccato ad una macchina salvavita all'ospedale Monaldi di Napoli, ... ilgazzettino.it

Un cuore per il piccolo Tommaso! L'appello della mamma Patrizia: "serve un nuovo cuore subito!" Quando il piccolino aveva quattro mesi, per un pianto insomma un po' particolare - racconta Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni trapiantato con facebook

"Serve subito un nuovo organo": è l'appello di Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni trapiantato con un cuore arrivato inutilizzabile all'ospedale Monaldi di Napoli. Il bimbo è in coma farmacologico, si teme che con il decorso del tempo le lesioni x.com