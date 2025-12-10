Sono Mark Rosario | il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione negli USA
Un video inedito mostra l’arresto di Luigi Mangione, accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare. Il 27enne è stato catturato il 4 dicembre 2024 in un McDonald’s negli Stati Uniti, dopo una fuga durata cinque giorni. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alla luce i dettagli dell’arresto e le circostanze che lo hanno preceduto.
Accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare, il 27enne è stato arrestato in un McDonald’s il 4 dicembre 2024, dopo cinque giorni di caccia all’uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
