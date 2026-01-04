Venezuela code ai supermercati dopo l’attacco Usa | Ci chiudiamo in casa ci aspettano giorni durissimi
Dopo l’attacco degli Stati Uniti, Caracas vive un clima di tensione con il coprifuoco totale, mentre a Puerto Ordaz i supermercati sono presi d’assalto e i prezzi alimentari sono aumentati significativamente. La situazione sta portando molte persone a rimanere in casa, prevedendo giorni difficili per la popolazione venezuelana.
Mentre Caracas è sotto totale coprifuoco, a Puerto Ordaz vengono presi d'assalto i supermercati e i prezzi del cibo sono triplicati. A Fanpage.it le testimonianze dal Venezuela. 🔗 Leggi su Fanpage.it
