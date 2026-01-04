Venezuela code ai supermercati dopo l’attacco Usa | Ci chiudiamo in casa ci aspettano giorni durissimi

Dopo l’attacco degli Stati Uniti, Caracas vive un clima di tensione con il coprifuoco totale, mentre a Puerto Ordaz i supermercati sono presi d’assalto e i prezzi alimentari sono aumentati significativamente. La situazione sta portando molte persone a rimanere in casa, prevedendo giorni difficili per la popolazione venezuelana.

Caracas, assalto ai supermercati dopo l’attacco USA e l’annuncio sulla cattura di Maduro - Le immagini provenienti da Caracas mostrano una capitale attraversata da tensione e incertezza, con lunghe code davanti ai supermercati per l’acquisto di generi alimentari e beni ... ilmattino.it

Gli italiani in Venezuela chiusi in casa: “Facciamo scorte, temiamo il secondo attacco” - Il bombardamento di Caracas degli Usa che ha preceduto la cattura del presidente Nicolás Maduro “ha lasciato tutti stupiti”, raccontano. repubblica.it

DIEGO FUSARO: Venezuela: Trump ha gettato la maschera! __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.