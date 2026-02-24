Bimba di 3 anni investita e uccisa la famiglia sotto choc | Nadia non piange più

Prato, 24 febbraio 2026 – «Nadia non piange più. E' caduta e non piangeva. Nadia, perché non piangi?». La mamma di Nadia Namdi non parla. Riesce a pronunciare solo qualche frase. Ha il capo chino, è circondata da amici e parenti. «Mangia qualcosa, devi prendere la tachipirina per il mal di testo, non mangi da ieri», le dice un'amica porgendole una tazza di latte e un plumcake. La madre sotto choc. Lo sguardo è fisso nel vuoto, spento. Il dolore è compito, riservato, atroce. Blessing (Benedetta è il suo nome) non riesce a reagire a nessuno stimolo, è sotto choc, seduta sul divano non si accorge dell'andirivieni che c'è in casa.