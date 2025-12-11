Tv sotto choc l’attrice investita e uccisa sulle strisce pedonali

Un grave incidente stradale avvenuto nel cuore di Manhattan ha causato la morte di un’attrice investita sulle strisce pedonali. L’accaduto ha suscitato shock e dolore nel mondo dello spettacolo statunitense, lasciando dietro di sé un senso di perdita e incredulità.

Un incidente stradale nel cuore di Manhattan ha spezzato una vita e scosso profondamente l’ambiente dello spettacolo statunitense. Nella serata di lunedì 8 dicembre, intorno alle 20:45, un pedone è stato investito all’incrocio tra West 53rd Street e Broadway, una zona sempre affollata di residenti, lavoratori e turisti. Le prime ricostruzioni fornite dal Dipartimento di Polizia di New York parlano di una dinamica rapida e violenta, avvenuta sulle strisce pedonali mentre il traffico della Midtown proseguiva nel consueto caos serale. Gli agenti intervenuti hanno confermato che il veicolo coinvolto era una Cadillac nera, guidata da un uomo di 61 anni che stava effettuando una svolta a sinistra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it