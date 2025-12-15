Uno studio quantifica in migliaia di miliardi l’impatto economico del miglioramento degli standard scolastici

Uno studio dell'Istituto Ifo, commissionato dalla Bertelsmann Stiftung, quantifica in migliaia di miliardi l'impatto economico derivante dal miglioramento degli standard scolastici in Germania. L'analisi evidenzia come investimenti mirati nel settore educativo possano influenzare significativamente la crescita economica del paese.

L'Istituto Ifo ha pubblicato uno studio commissionato dalla Bertelsmann Stiftung che analizza l'impatto economico di specifici miglioramenti nel sistema scolastico tedesco. L'articolo . Orizzontescuola.it

