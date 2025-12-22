La Meeting Industry italiana vola | generato un impatto economico di oltre 14,8 miliardi di euro +26,3%
La Meeting Industry italiana si conferma uno dei motori più dinamici del sistema turistico ed economico nazionale. Nel 2024 il comparto ha generato 14,8 miliardi di euro di contributo economico diretto, segnando una crescita del 26,3% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dalla nuova. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Congressi scientifici, l’Italia supera i competitor europei; MICE da record: il Turismo Congressuale in Italia cresce del +20% in quattro anni.
