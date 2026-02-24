biglietti ticketone come chiedere il rimborso per eventi annullati o rimandati

TicketOne ha registrato molte richieste di rimborso a causa di eventi annullati o rinviati. La causa principale è stata la sospensione di numerosi spettacoli per motivi organizzativi. Molti utenti cercano ora di ottenere il rimborso, mentre la piattaforma fornisce istruzioni chiare su come procedere. La richiesta si concentra sui passaggi necessari e sui tempi di attesa previsti per ricevere il rimborso. I clienti devono seguire le indicazioni per evitare complicazioni.

TicketOne è una delle principali piattaforme per l’acquisto di biglietti per concerti, eventi sportivi, spettacoli teatrali o manifestazioni dal vivo. Ma cosa accade se l’evento viene annullato, rinviato o modificato? È possibile ottenere un rimborso? Vediamo se e come presentare la richiesta, quali diritti ha il consumatore e quali sono le alternative se il rimborso non è consentito. In quali casi si ha diritto al rimborso con TicketOne. Il diritto al rimborso su TicketOne è previsto in genere solo: quando gli eventi vengono cancellati in modo definitivo dall’organizzatore – in questo caso le modalità di riaccredito sul metodo di pagamento utilizzato vengono indicate nella comunicazione ufficiale di TicketOne per quell’evento specifico;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Juventus-Lazio, rimborso ai tifosi ospiti: biglietti annullatiLa Juventus ha deciso di rimborsare i tifosi della Lazio che avevano acquistato i biglietti per la partita di Torino.

Biglietti Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West: disponibili su Ticketone 15La vendita dei biglietti per la Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West è iniziata su Ticketone.

