Juventus-Lazio rimborso ai tifosi ospiti | biglietti annullati

La Juventus ha deciso di rimborsare i tifosi della Lazio che avevano acquistato i biglietti per la partita di Torino. Questi biglietti erano stati comprati prima che entrasse in vigore il divieto di trasferta per i sostenitori biancocelesti. La società ha comunicato che i biglietti saranno annullati e i soldi verranno restituiti a chi li aveva già acquistati.

La Juventus annuncia il rimborso dei biglietti acquistati dai tifosi della Lazio per la gara di Torino, comprati prima dell'entrata in vigore del divieto di trasferta per i sostenitori biancocelesti. La decisione riguarda il match di Serie A in programma domenica 8 febbraio alle 20.45 all' Allianz Stadium. I titoli di accesso del settore ospiti verranno annullati e rimborsati automaticamente: l'accredito avverrà nei prossimi giorni con la stessa modalità di pagamento utilizzata in fase d'acquisto, secondo le tempistiche dell'istituto di credito. Una misura che chiarisce le modalità operative dopo il provvedimento sulle trasferte e tutela i tifosi che avevano già completato l'acquisto.

