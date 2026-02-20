Biglietti Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West | disponibili su Ticketone 15

La vendita dei biglietti per la Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West è iniziata su Ticketone. Molti tifosi si sono già assicurati il loro posto, soprattutto nelle partite più attese. La domanda cresce ogni giorno, e le richieste vengono gestite tramite la piattaforma online. Chi vuole assistere alle gare dal vivo deve affrettarsi, perché i tagliandi finiscono rapidamente. La prima partita si svolgerà tra poche settimane, il 15 gennaio.

La Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West si avvicina e si definiscono le modalità di accesso ai biglietti e le norme di vendita. L’informazione presente fornisce indicazioni chiare su canali di acquisto, finestre temporali e condizioni di ammissione, offrendo una guida operativa basata sui dati ufficiali disponibili. Le prime 24 ore riservano vantaggi agli abbonati LNP PASS, che potranno procedere all’acquisto in anteprima inserendo il codice ricevuto via mail nella pagina di acquisto. Dalle 15:30 di sabato 21 febbraio i biglietti saranno in vendita libera. I tagliandi sono validi per la singola partita: al termine del primo incontro di ciascuna giornata è previsto lo svuotamento dell’impianto, con successiva riapertura per la seconda gara.🔗 Leggi su Mondosport24.com

