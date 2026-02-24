Big data il Liceo Colombini ha partecipato al concorso di supercalcolo

Il Liceo Colombini ha partecipato al concorso di supercalcolo perché voleva far funzionare i propri programmi su Leonardo, uno dei computer più potenti al mondo. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di mettere alla prova le loro competenze in un ambiente reale e stimolante. Quella di ieri è stata una giornata intensa, con prove pratiche che hanno coinvolto molti giovani appassionati di tecnologia. L’esperienza ha rappresentato un passo importante per il loro percorso formativo.

Vedere il tuo programma informatico funzionare su Leonardo, uno dei computer più potenti al mondo: un sogno che si è realizzato per le studentesse e gli studenti del Liceo Colombini di Piacenza che hanno partecipato al concorso di calcolo ad alte prestazioni "Usando Leonardo" svoltosi ieri al Tecnopolo Dama di Bologna. Questi gli studenti partecipanti: Manfredi Modenesi, Gabriele Tarlarini, Davide Lucca e Martino Scotti guidati dal professor Michele Mochi. Sono state valutate le prove sia in termini di qualità e completezza delle soluzioni presentate, sia per la velocità nell'elaborazione delle soluzioni.