Calcolo ad alte prestazioni | gli studenti del Marconi protagonisti al concorso dedicato ai big data

Gli studenti dell’istituto Guglielmo Marconi di Forlì hanno partecipato al concorso di calcolo ad alte prestazioni “Usando Leonardo”, portando a casa un risultato concreto. La causa è il loro lavoro su un programma progettato per sfruttare la potenza di Leonardo, uno dei computer più avanzati al mondo. Durante la competizione, hanno visto il software funzionare in modo efficace su questa macchina, dimostrando le loro capacità tecniche e il talento nel settore dei big data.

Vedere un programma informatico funzionare su Leonardo, uno dei computer più potenti al mondo: un sogno che si è realizzato per la squadra degli studenti dell'istituto Guglielmo Marconi di Forlì che hanno partecipato al concorso di calcolo ad alte prestazioni “Usando Leonardo” svoltosi al Tecnopolo Dama di Bologna. Questi i nomi dei partecipanti Francesco Lombardi, Luca Amadori e Mattia Mazzolini guidati dal professor Roberto Versari. Licei, tecnici, professionali: quale scuola superiore scegliere? La guida completa tra tassi di successo e occupazione Sono state valutate le prove sia in termini di qualità e completezza delle soluzioni presentate, sia per la velocità nell’elaborazione delle soluzioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Dall'antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoro: piazza Marconi cambierà voltoIl monumento dedicato ai Caduti del lavoro prenderà il posto della scultura antimilitarista di Edoardo Malagigi, che è stata rimossa il 14 dicembre. Leggi anche: Genesis svela Magma GT Concept, un futuro ad alte prestazioni Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Big data Piacenza. Il Liceo Colombini ha partecipato al concorso di supercalcolo organizzato dall’Assemblea legislativa in collaborazione con Cineca; Nasce Ipazia: il nuovo centro HPC di Bi-Rex per accelerare l’innovazione industriale; BI?Rex inaugura Ipazia, il nuovo centro Hpc per supercalcolo, simulazione, big data e AI al servizio del manifatturiero; AI, la strategia Ue per creare un ecosistema digitale Made in Europa. Rimini protagonista al Tecnopolo: il Belluzzi-Da Vinci sfida il supercomputer LeonardoL’Its Belluzzi-Da Vinci di Rimini ha partecipato alla terza edizione del concorso di calcolo ad alte prestazioni Usando Leonardo, promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in ... altarimini.it ENEA sviluppa il gemello digitale dell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC)(Teleborsa) - L'ENEA ha sviluppato una replica virtuale della propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC)[1], compreso il supercalcolatore CRESCO disponibile presso il Centro Ricerche ... borsaitaliana.it Il Belluzzi-Da Vinci tra i top 10 istituti emiliani per il calcolo ad alte prestazioni #Rimini #Attualita x.com BI-REX Competence Center ha presentato il nuovo Centro HPC (High Performance Computing) IPAZIA, un’infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni progettata per supportare concretamente le imprese che vogliono sperimentare e adottare le nuove tecn - facebook.com facebook