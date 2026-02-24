Big data il Bucci di Faenza al concorso di supercalcolo

Il nome “Bucci” si lega a un progetto di big data che ha preso forma grazie alla partecipazione di studenti di Faenza. La causa è la volontà di testare il proprio software su Leonardo, uno dei supercomputer più avanzati al mondo. I giovani hanno lavorato con impegno per far funzionare i loro programmi sulla macchina, portando avanti un’esperienza concreta di calcolo ad alte prestazioni. La sfida si è conclusa con successo, aprendo nuove prospettive per gli studenti.

Vedere il tuo programma informatico funzionare su Leonardo, uno dei computer più potenti al mondo: un sogno che si è realizzato per le studentesse e gli studenti dell'Istituto tecnico e professionale Luigi Bucci di Faenza che hanno partecipato al concorso di calcolo ad alte prestazioni “Usando Leonardo” svoltosi al Tecnopolo Dama di Bologna. Questi i nomi dei partecipanti: Arian Romeo, Cristian Memmi e Elia Frassinetti guidati dal professor Samuele Cattabriga. Il concorso di calcolo ad alte prestazioni, promosso dall’Assemblea legislativa e realizzato in collaborazione con Cineca, è rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori e ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sull’importanza delle competenze digitali in tutti i settori applicativi, dal pubblico al privato, con particolare riguardo alle tecnologie HPC (High Performance Computing). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

