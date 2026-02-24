Biathlon Siegfried Mazet torna in Francia? I Bleus creano un Dream Team in vista dei Giochi 2030

Siegfried Mazet torna in Francia dopo aver lasciato il suo ruolo dieci anni fa, a causa di divergenze con la federazione. La sua esperienza è considerata fondamentale per rafforzare il team nazionale di biathlon, che punta a migliorare le prestazioni ai prossimi Giochi. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, che aspettano di vedere come questa mossa influenzerà la squadra. La firma di Mazet è ancora in fase di definizione.

La Francia del biathlon sarebbe prossima a mettere a segno un “colpo di mercato” fra gli allenatori. Secondo quanto riportato ieri dall’Equipe, Siegfried Mazet starebbe per tornare nello staff tecnico transalpino dopo dieci anni, andando a rafforzare ulteriormente un’armata già di per sé poderosa in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2030. Mazet, 48 anni, in gioventù ebbe scarsa fortuna come biathleta. Capendo di non avere le carte in regola per competere ad altissimo livello, si ritirò e cominciò a formarsi da allenatore. Inizialmente inserito nei quadri della squadra juniores francese, nel 2008 entrò nello staff tecnico della nazionale vera e propria. 🔗 Leggi su Oasport.it

