Francia campione d’Africa | il paradosso dei Bleus senza maglia

In occasione della finale della Coppa d’Africa, si evidenzia il ruolo dei giocatori francesi, molti dei quali nati in territori d’oltremare o in Francia stessa. Nonostante l’assenza di un campione del mondo tra i francesi, alcuni di loro sono in corsa per il titolo africano, riflettendo la complessità delle radici e delle identità nel calcio internazionale. Un esempio del paradosso di una presenza francese nel cuore di una competizione africana.

Non c’è un francese campione del mondo di calcio, ma ce ne sarà sicuramente uno campione d’Africa. Sono 3 i transalpini che stasera si giocano la finale Senegal-Marocco, al termine di una Coppa delle Nazioni africane che su 658 giocatori ha contato 107 nati a nord del Mediterraneo o nelle regioni francesi d’oltremare. Un numero che fa della Francia la prima Nazione rappresentata in Coppa d’Africa, visto che la Costa d’Avorio – con il secondo certificato d’anagrafe più ricorrente – ha visto 29 giocatori rappresentati al torneo che si sta per concludere in Marocco. Addirittura, 45 giocatori della Coppa d’Africa hanno visto la luce nell’Ile de France, rendendo la sola regione parigina potenzialmente in campo con almeno due Nazionali complete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Deschamps annuncia l’addio alla Francia! Il ct dei Bleus spiega: «Non ho nessuna ambizione presidenziale, non fa parte dei miei piani futuri. Dopo il Mondiale 2026 chiuderò»

Didier Deschamps ha annunciato il suo addio alla nazionale francese dopo il Mondiale 2026, confermando che questa sarà la sua ultima competizione alla guida dei Bleus. Durante l’Assemblea federale, il ct ha chiarito di non avere ambizioni politiche e di voler concludere il suo percorso con la nazionale al termine di questa avventura.

