Mendez e Sbertoli | Coppa Italia un weekend di volley di altissimo livello

Questa sera a Bologna inizia la Final Four della Del Monte Coppa Italia di volley. Le squadre si preparano ad affrontare un weekend di partite intense, con l’obiettivo di conquistare il trofeo. La stagione 202526 della Superlega sta per partire e questa manifestazione rappresenta il primo grande appuntamento di livello. Mendez e Sbertoli si sono detti pronti a dare il massimo, mentre i tifosi aspettano con entusiasmo.

manca poco al debutto della stagione 202526 della superlega: a Bologna torna protagonista la final four della Del Monte Coppa Italia. L’evento, che assegnerà la 48esima edizione della manifestazione, inizierà sabato 7 febbraio con le semifinali e chiuderà domenica 8 febbraio con la finale, già sold-out. La cornice è quella di una due giorni dedicata a partite di alto livello tra club di vertice. Le semifinali mettono di fronte le quattro squadre che hanno prevalso nel percorso di qualificazione, offrendo uno spettacolo intenso e tatticamente curato. Il programma si sviluppa sul classico formato a eliminazione diretta, con la finale che determinerà il vincitore della competizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Segui in tempo reale la sfida tra Vallefoglia e Milano, conclusa con il risultato di 3-1.

Segui la diretta della partita di Serie A femminile tra Vallefoglia e Milano, con il risultato attuale di 2-1.

