Basket femminile Derthona firma l’impresa e affronterà Schio in finale di Coppa Italia

L'Autosped Derthona ha conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia femminile 2026, che si disputa a Tortona. La squadra si confronterà con il Famila Schio, nel match che definirà il vincitore del torneo. La finale rappresenta un momento importante per il basket femminile italiano, sottolineando la crescita e l’interesse verso questa disciplina.

Saranno il Famila Schio e l’Autosped Derthona a giocarsi la finale della Coppa Italia 2026 di basket femminile che si sta svolgendo a Tortona. Per le venete, che hanno dominato contro Sassari, si tratta della sesta finale consecutiva (nelle precedenti cinque ha sempre vinto) e il Famila andrà a caccia della diciassettesima affermazione della sua storia. Incredibile, invece, l’impresa delle padrone di casa che conquistano la loro prima finale, battendo contro pronostico nell’altra semifinale la Reyer Venezia. Tutto davvero molto facile per Schio, che passeggia contro la Dinamo Sassari con un perentorio 88-56. 🔗 Leggi su Oasport.it

