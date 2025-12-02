Sicilia quasi 7 milioni ai Comuni in dissesto | fondi anche per i Consorzi per i beni confiscati
La Regione interviene a sostegno dei Comuni siciliani in dissesto finanziario. Un decreto dell’assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, guidato ad interim dal presidente Renato Schifani, assegna agli enti locali quasi sette milioni di euro per contribuire alle spese dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
