Corsi di lingua all’estero 2026 | bando INPS per studenti delle superiori domande dal 20 gennaio al 10 febbraio

L’INPS ha aperto il bando per i Corsi di lingua all’estero 2026, destinato agli studenti delle scuole superiori. La proposta prevede soggiorni studio finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute dal CEFR. Le domande possono essere presentate dal 20 gennaio al 10 febbraio. Questa iniziativa offre un’opportunità di crescita linguistica e culturale, favorendo l’apprendimento in contesti internazionali.

L’INPS ha pubblicato il bando Corsi di lingua all’estero – Soggiorni studio 2026, rivolto a studenti delle scuole superiori per il conseguimento della certificazione linguistica secondo il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Il bando si inserisce tra le misure di sostegno allo studio promosse per i figli, orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e del Fondo Postelegrafonici. siano in possesso, al 31 dicembre 2025, di una certificazione linguistica almeno di livello B1, relativa alla lingua oggetto del corso, rilasciata da enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

