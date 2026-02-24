Benedetta Rossi e il marito bloccati in Messico dopo la morte di El mencho | Stiamo bene il video messaggio ai follower

Benedetta Rossi e il marito sono rimasti bloccati in Messico dopo la morte di El Mencho, causa il peggioramento delle tensioni tra i cartelli della droga. La coppia ha pubblicato un video per rassicurare i fan, spiegando di essere al sicuro nonostante le proteste e le tensioni nelle strade di alcune città. La situazione si è aggravata con scontri tra gruppi armati, impedendo loro di tornare in Italia. La coppia aspetta di poter lasciare il Paese in sicurezza.

Fermo, 24 febbraio 2026 – Le recenti notizie di un'escalation di violenze e disordini in Messico legati ai cartelli del narcotraffico, hanno fatto scattare l'allarme tra i milioni di fan di Benedetta Rossi. La popolarissima food blogger di "Fatto in casa da Benedetta" e il marito Marco Gentili, infatti, si trovano proprio in questi giorni in vacanza nel Paese centroamericano. La preoccupazione è montata rapidamente sui social, spingendo la coppia a intervenire pubblicamente per rasserenare gli animi. Il video messaggio al risveglio: "Vogliamo tranquillizzarvi". Per mettere a tacere le voci e rassicurare chi li segue con affetto ogni giorno, Benedetta e Marco hanno affidato le loro parole alle storie del profilo Instagram ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

