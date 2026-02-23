Benedetta Rossi e Marco Gentili bloccati in Messico | paura per le violenze dopo la morte di El Mencho

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono rimasti bloccati in Messico dopo che violente proteste sono scoppiate in seguito alla morte di El Mencho, leader del cartello di Jalisco. La fuga da un villaggio turistico si è trasformata in un'evacuazione di emergenza, con alcuni turisti costretti a cercare rifugio in hotel. La paura si diffonde tra i visitatori, mentre le autorità cercano di mantenere l’ordine in un clima di tensione crescente.

Una vacanza da sogno trasformata in un incubo, la food blogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili si trovano attualmente in Messico nel bel mezzo del caos scatenato dall’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come " El Mencho ", capo del Cartello di Jalisco Nuova Generazione. La morte del boss ha dato il via a violenti scontri tra narcotrafficanti e forze dell’ordine, con alcune aree del Paese trasformate in veri e propri campi di battaglia. La denuncia sui social di Benedetta. Chiusi nella loro stanza d’albergo, Rossi e Gentili hanno voluto tranquillizzare i fan preoccupati dalle notizie sulla violenza in Messico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

