C’è una guerra tra narcotrafficanti ed esercito ci sono incendi di auto e camion | Benedetta Rossi e il marito bloccati in Messico dopo la morte di El Mencho

Benedetta Rossi e suo marito sono rimasti bloccati in Messico a causa di un’operazione militare contro un cartello criminale, dopo la morte di El Mencho. L’arresto e l’uccisione di un importante boss del narcotraffico hanno scatenato scontri violenti tra i narcotrafficanti e le forze armate. Auto e camion sono stati dati alle fiamme in diverse zone, creando caos e blocchi stradali. La situazione resta tesa e difficile da prevedere.

“Stamattina c’è stato l’arresto e l’uccisione di un capo di un cartello, c’è una sorta di guerra tra narcotrafficanti e esercito “. Questo è il racconto di Benedetta Rossi, foodblogger e influencer, che insieme al marito Marco Gentili è rimasta bloccata in Messico. Il motivo è legato al caos scoppiato dopo l’uccisione di Menesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, il boss del Cartello di Jalisco Nuova Generazione. La guerra tra bande ha trasformato la vacanza da sogno di Rossi e il marito in un vero e proprio incubo per la sicurezza. La morte del boss, infatti, ha scatenato una rappresaglia da parte dei narcotrafficanti, con diverse aree del paese trasformatesi in campi di battaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

