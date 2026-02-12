In Italia, il match tra Itauma e Hearn sta attirando l’attenzione degli appassionati di pugilato. Hearn, il promotore, si concentra sui pesi massimi, cercando di far emergere il giovane talento Itauma come protagonista. La sfida si fa sempre più vicina, e i fan seguono con interesse ogni passo di questa operazione.

Nel panorama attuale dei pesi massimi, una figura giovane sta ridefinendo le dinamiche tra promoter, talenti e potenziali contendenti. Moses Itauma, 21 anni, sta imponendo una presenza capace di combinare rapidità e potenza, alimentando discussioni sulla sua possibilità di diventare campione entro il 2026. Questa crescita rapida impone agli avversari di reagire con decisione e anticipare le mosse necessarie per contrastarlo. Una scalata rapida descrive la traiettoria di Itauma: la sua progressione è stata accompagnata da knockout rapidi che mostrano una combinazione di potenza e disciplina nel muoversi dentro il ring. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bloccare Itauma: Hearn punta sui pesi massimi

Approfondimenti su Itauma Hearn

