Arriva il campionato regionale assoluto organizzato dall’Asd Beach Volley School Ancona Il beach tennis anche d’inverno ad Ancona Appuntamento il 7 dicembre nel tempio dorico

Dopo il successo dei tornei regionali che hanno animato la stagione, il beach tennis marchigiano si prepara all’appuntamento più atteso dell’anno. Sabato 7 dicembre il Palabeach di Ancona, tempio della disciplina nella nostra regione, ospiterà il Campionato Regionale Assoluto organizzato dall’ ASD Beach Volley School Ancona. La struttura di via Primo Maggio si prepara ad accogliere gli atleti che si contenderanno le corone regionali in tre specialità, tra cui anche il Lucrezia campione d’Italia 2024: doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Un’intera giornata dedicata al beach tennis, sport che continua a crescere nelle Marche sia in termini di praticanti che di livello tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

