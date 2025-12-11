Nuove regole per entrare negli Usa | controlli sui social degli ultimi 5 anni e stretta sull’ESTA

L’amministrazione Trump ha proposto nuove regole per l’ingresso negli Stati Uniti, aumentando i controlli sui social degli ultimi cinque anni e rendendo più difficile ottenere l’ESTA, l’autorizzazione elettronica per viaggi senza visto. Queste modifiche mirano a rafforzare le misure di sicurezza e a verificare più approfonditamente i potenziali visitatori.

Iter più complesso per volare negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha infatti messo sul tavolo una proposta che rende più complesso l’iter per ottenere l’ESTA, l’autorizzazione elettronica che oggi consente a milioni di viaggiatori di entrare negli USA senza visto. La novità più rilevante riguarda l’obbligo di dichiarare gli ultimi cinque anni di attività sui social. E la differenza, rispetto al passato, è che questa volta la stretta si estende anche agli europei, italiani compresi. La proposta, depositata dalla Customs and Border Protection e dal Department of Homeland Security, è ora in consultazione e guarda verosimilmente al secondo trimestre del 2026 per l’entrata in vigore. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nuove regole per entrare negli Usa: controlli sui social degli ultimi 5 anni e stretta sull’ESTA

