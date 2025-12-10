Lavorare scalzi in ufficio | la nuova frontiera del benessere e del dress code
Lavorare scalzi in ufficio sta diventando una tendenza emergente, simbolo di benessere e comfort sul luogo di lavoro. Questa pratica, un tempo considerata una stravaganza, si sta diffondendo come alternativa al tradizionale dress code, promuovendo un approccio più rilassato e naturale all’ambiente professionale.
Lavorare scalzi in ufficio non è più solo una stravaganza da film. Chi si ricorda Michael Burry ne La grande scommessa - il gestore di fondi interpretato da Christian Bale che girava per l’ufficio in t-shirt, pantaloncini e rigorosamente senza scarpe - forse all’epoca pensava a una bizzarria da genio fuori controllo. Visionario sì, ma anche un po’ too much. E invece, dieci anni dopo, quella che sembrava solo una trovata da pellicola è diventata una vera tendenza. Scalzi in ufficio, quindi. Non una provocazione, ma un trend che sta lentamente prendendo piede (perdonateci il terribile gioco di parole. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
La vera storia dell' Opus Dei - Zazoom Social News
Dialetto e storie della città nella ‘Tòmbola di carpsàan’ - Zazoom Social News
L’innovazione può davvero migliorare il modo in cui viviamo gli spazi, ma serve coraggio nel testare nuove soluzioni, aprirsi a visioni diverse e lavorare in modo condiviso. Sergio Scalzi, VC Investor di PranaVentures, e Giulio Salvadori, Scientific Director dell’ - facebook.com Vai su Facebook
Oggi i riflettori sono tutti per Nicola Pesce, che dopo “La biblioteca dei libri dimenticati” torna sugli scaffali con un nuovo lavoro, edito da @Mondadori, che si intitola “Camminando tra i fiori scalzi”. Vai su X
Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita ilsecoloxix.it
Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento quifinanza.it
Gaffe di Federico Mastrostefano a UeD: svelati commenti osé, e dichiarazioni inattese tutto.tv
Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos» ilnapolista.it
San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna ... puntomagazine.it
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto oasport.it