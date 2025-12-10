Lavorare scalzi in ufficio | la nuova frontiera del benessere e del dress code

Lavorare scalzi in ufficio sta diventando una tendenza emergente, simbolo di benessere e comfort sul luogo di lavoro. Questa pratica, un tempo considerata una stravaganza, si sta diffondendo come alternativa al tradizionale dress code, promuovendo un approccio più rilassato e naturale all’ambiente professionale.

Lavorare scalzi in ufficio non è più solo una stravaganza da film. Chi si ricorda Michael Burry ne La grande scommessa - il gestore di fondi interpretato da Christian Bale che girava per l’ufficio in t-shirt, pantaloncini e rigorosamente senza scarpe - forse all’epoca pensava a una bizzarria da genio fuori controllo. Visionario sì, ma anche un po’ too much. E invece, dieci anni dopo, quella che sembrava solo una trovata da pellicola è diventata una vera tendenza. Scalzi in ufficio, quindi. Non una provocazione, ma un trend che sta lentamente prendendo piede (perdonateci il terribile gioco di parole. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lavorare scalzi in ufficio: la nuova frontiera del benessere e del dress code

