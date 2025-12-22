I poteri del lombrico | qual è la nuova frontiera del doping

Non si tratta di una novità assoluta ma negli ultimi tempi alcuni laboratori presenti in Cina e Bielorossia hanno intensificato gli esperimenti sui criceti da laboratorio per introdurre una sostanza dopante che non lascia traccia, come fosse acqua fresca, nell'organismo dei piccoli roditori (e lo stesso avviene nell'organismo umano). Tutto nasce dall' estrazione di una sostanza dall'interno dell'Arenicola marina, un lombrico molto comune utilizzato per la sua tenacia e capacità di resistere all'amo rendendolo un'esca molto efficace. I rischi, molto concreti, che questa forma di doping possa diffondersi in maniera silente tra gli atleti di varie discipline. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

