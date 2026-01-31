Dialogo tra centrodestra e civismo | Pronti a votare anche il bilancio

Il centrodestra e il civismo di Del Ghingaro tornano a parlare di bilancio. Dopo settimane di tensioni e distanze, sembra che entrambi siano pronti a mettere da parte le divergenze e a sostenere le decisioni economiche necessarie. La discussione si riaccende proprio quando il rapporto tra le due parti sembrava avviarsi verso un raffreddamento. Ora, si aprono nuovi scenari e si spera in un dialogo più concreto.

Proprio quando il feeling tra il centrodestra e il civismo di Del Ghingaro sembrava cominciare ad affievolersi, ecco che la miccia si riaccende. Sarebbe bastato uno scambio di telefonate, nelle ultime ore, per scaldare i rapporti un po' raffreddati tra i due mondi non più così distanti. E dunque prosegue la collaborazione, ufficializzata delle lusinghe fatte apertamente dal generale Vannacci al lavoro del primo cittadino e concretizzata con le dichiarazioni di voto dei capigruppo di Lega e Fratelli d'Italia a fianco della maggioranza nell'ultimo consiglio comunale. E non è passata inosservata, ieri mattina, la presenza dell'onorevole di FdI Riccardo Zucconi – che da mesi ribadisce la necessità di aprire le porte del centrodestra viareggino al mondo del civismo, senza preclusioni, in vista delle prossime amministrative – all'incontro con le liste civiche della maggioranza convocato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro.

