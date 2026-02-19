Il cambiamento nella strategia dei Fratelli d’Italia ad Avellino nasce dalla tensione tra il desiderio di rafforzare il civismo e le esigenze di mantenere l’identità di partito. La decisione di puntare su candidati locali e sulla promozione di valori condivisi ha causato divisioni all’interno della coalizione di centrodestra. Questa scelta ha creato attriti tra le diverse forze politiche, mettendo a rischio l’unità alle prossime elezioni comunali. La partita si fa più complessa, mentre si avvicinano le scadenze elettorali.

Tempo di lettura: 2 minuti Netta e pericolosa svolta nella strategia elettorale dei Fratelli d’Italia della provincia di Avellino in vista delle prossime amministrative e che mina la tenuta della coalizione di centrodestra.. I rappresentanti provinciali, Ines Fruncillo e Modestino Iandoli, si sono recati a Roma per confrontarsi con i vertici nazionali FdI — tra cui figurano Giovanni Donzelli, Gianni Cosenza, Ignazio Iannone e Gianfranco Rotondi — su come impostare la corsa in vista delle comunali di maggio. Il messaggio emerso dal vertice è stato molto chiaro: niente più candidature civiche o liste senza simboli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centrodestra: il nodo strategico tra civismo e identità di partito

Dialogo tra centrodestra e civismo: "Pronti a votare anche il bilancio"Il centrodestra e il civismo di Del Ghingaro tornano a parlare di bilancio.

Mercosur e agricoltura europea: il nodo strategico tra libero scambio e sovranità produttivaIl rapporto tra Mercosur e agricoltura europea rappresenta un tema centrale nelle politiche commerciali e di sovranità produttiva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.