Basket un super Giannelli trascina il CUS Pisa al successo su Pescia in DR1

Giannelli ha trascinato il CUS Pisa alla vittoria contro Pescia, grazie a una prestazione decisiva in campo. La sua energia e i canestri chiave hanno fatto la differenza, portando la squadra al quarto successo in cinque partite. Il risultato permette al team di avvicinarsi alle prime posizioni del campionato di Divisione Regionale 1. I tifosi sono soddisfatti, perché si vede un’ottima crescita nel gioco. La squadra ora punta a mantenere questo ritmo.

© Sport.quotidiano.net - Basket, un super Giannelli trascina il CUS Pisa al successo su Pescia, in DR1

Pisa, 24 febbraio 2026 – Quarto successo in cinque gare per coach Martini, che guida il CUS Pisa Cosmocare all'aggancio di Legends Carrara e Viareggio, in Divisione Regionale 1. Contro un forte Pescia, terzo in classifica, gli universitari hanno ritrovato la potenza di fuoco delle stagioni migliori, con 15 triple, 8 delle quali messe a segno da Jacopo Giannelli, autentico match winner e atleta ritrovato, dopo un avvio di stagione assolutamente anonimo. La salvezza, che solo un mese fa sembrava impossibile, adesso è una sfida a cinque, e Fiorindi e compagni fanno paura alle altre quattro rivali.