Matelica si arrende al Valdiceppo I tempi supplementari sono fatali

Nel match tra Valdiceppo e Halley Matelica, la sfida si è conclusa dopo i tempi supplementari con la vittoria dei padroni di casa per 87-85. Una partita equilibrata, decisa negli ultimi minuti, che ha mostrato impegno e determinazione da entrambe le squadre. La sfida rimane un esempio di grande competitività e di equilibrio nel campionato.

VALDICEPPO 87 HALLEY MATELICA 85 (dts) VALDICEPPO: Provvidenza 9, Frau, Angeletti P. ne, Speziali, Meschini 13, Angeletti S. ne, Aminti 5, De Grossi 5, Rath, Frizzarin 32. All. Filippetti HALLEY MATELICA: Marrucci 3, Pacini ne, Panzini 15, Mentonelli 7, Fea 2, Dell’Anna 6, Mazzotti 12, Mariani 25, Mattarelli 9, Mozzi 6. All. Trullo. Parziali: 13-17, 19-22, 18-18, 24-17, 13-11. Matelica apre il suo girone di ritorno con un’incredibile sconfitta all’overtime sul campo della Sicoma che, forse anche un po’ a sorpresa, si aggiudica il "testa-coda" di giornata. Dopo il 4-0 iniziale in favore dei perugini, la Halley si porta avanti con un parziale di 13-0 e non molla più il timone della gara fino a 5 minuti dalla sirena, quando l’ex di turno Provvidenza riusce a impattare (66-66) grazie a una tripla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matelica si arrende al Valdiceppo. I tempi supplementari sono fatali Serie A. Brescia, stop a Sassari. Fatali i supplementari. La vetta adesso traballaIn Serie A, Brescia interrompe la sua serie positiva dopo una sconfitta ai supplementari contro Sassari. Leggi anche: Tempi Supplementari quante puntate sono su Rai 1: dove vedere la replica della fiction con Giuseppe Zeno Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Matelica si arrende al Valdiceppo. I tempi supplementari sono fatali; ECCELLENZA. La Civitanovese espugna Matelica e si rilancia; Sprazzi di... Alpo: l'Ecodent si arrende a Vicenza; Basket, Cus e San Salvatore crollano in casa. Matelica, 'a 9 anni da sisma la ricostruzione si tocca con mano'Il sindaco della Città di Matelica Denis Cingolani commenta così questa giornata: possiamo dire che la ricostruzione è nel pieno, ringrazio il commissario straordinario Guido Castelli, il presidente ... ansa.it Lavori post sisma 5 milioni euro, riapre al pubblico il Museo Piersanti di MatelicaCon la conclusione dei lavori di riparazione post sisma 2016, per un importo di oltre 5 milioni di euro, il Museo Piersanti di Matelica (Macerata), viene restituito alla comunità ed è ora ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.