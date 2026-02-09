A Lahore ieri si è visto di nuovo il cielo colorato dagli aquiloni. La città pakistana ha organizzato il festival Basant, che non si vedeva dal 2008, quando fu vietato per motivi di sicurezza. Le strade si sono riempite di persone che hanno tirato su le vele, tornando a vivere una tradizione che mancava da molti anni. La festa ha portato entusiasmo e allegria tra i cittadini, felici di riappropriarsi di un momento di festa che mancava da tempo.

La città pakistana ha celebrato il festival Basant per la prima volta dal 2008, quando fu vietato perché troppo pericoloso Tra il 6 e l’8 febbraio gli abitanti di Lahore, in Pakistan, hanno potuto partecipare al festival del Basant per la prima volta in quasi vent’anni. Tradizionalmente il Basant è legato alla fine dell’inverno, e l’attività principale consiste nel far volare aquiloni colorati dai tetti e dalle terrazze delle case. Può sembrare un’attività innocua, ma dal 2008 era stato vietato per motivi di sicurezza: negli anni precedenti c’erano stati alcuni episodi violenti, con morti e feriti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Basant in Lahore: Are NOC-Approved Strings Actually Safe for Human Lives

Dopo quasi venti anni torna a Lahore, in Pakistan, la tradizionale festa degli aquiloni. Il divieto era stato imposto per motivi di sicurezza, il cielo si è riempito di nuovo di colori per la fine dell'inverno. facebook