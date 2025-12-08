Camionisti senza riposo e ditte fuorilegge | quasi 50 mila euro di multa
Trasportare carichi eccezionali senza le autorizzazioni necessarie e guidare saltando i riposi imposti dalle normative può costare davvero caro. Ne sanno qualcosa due società di trasporto registrate in Romania che nei giorni scorsi sono state sanzionate, complessivamente, per poco meno di 40 mila. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondisci con queste news
Due camionisti sono morti questa mattina in uno scontro frontale che ha coinvolto due mezzi pesanti e due automobili, lungo la strada regionale 11, tra Peschiera del Garda e Sirmione. Cause in fase di accertamento. #Telearena - facebook.com Vai su Facebook