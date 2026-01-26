Ranucci annullata la multa da 150mila euro dal Garante Il Tribunale | Interesse pubblico

Il Tribunale ha annullato la multa di 150mila euro inflitta dal Garante alla Rai, ritenendo che ci fosse un interesse pubblico nella diffusione degli audio trasmessi da Report, il programma di approfondimento su Rai3. La decisione evidenzia l’importanza di tutelare il diritto all’informazione e alla trasparenza, riconoscendo l’attività giornalistica come un elemento fondamentale per il dibattito pubblico.

Nessuna multa alla Rai per la diffusione da parte di Report, il programma d’inchiesta su Rai3, degli audio relativi ad una conversazione tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini. Una multa da 150mila che era stata comminata alla televisione pubblica da parte del Garante della Privacy, ma che il tribunale di Roma ha deciso di annullare. Ad annunciarlo è il conduttore Sigfrido Ranucci con un post su Facebook, dicendo che « era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio. Inoltre - aggiunge - i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

