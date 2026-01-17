La bandiera iraniana esposta sulla facciata del Comune | Vicinanza a un popolo che rivendica diritti fondamentali

La bandiera iraniana esposta sulla facciata del Comune di Bari rappresenta un gesto simbolico volto a esprimere solidarietà a un popolo che lotta per i propri diritti fondamentali. Un'iniziativa semplice ma significativa, che intende ricordare l'importanza della libertà e della dignità umana, sostenendo chi si trova a vivere in condizioni di difficoltà e repressione.

Un "gesto simbolico ma sentito", con cui la città di Bari "vuole far sentire la propria vicinanza a un popolo che sta pagando un prezzo altissimo per rivendicare diritti fondamentali". Così il sindaco di Bari, Vito Leccese, spiega la scelta di esporre questa mattina, dalla finestra del suo ufficio a Palazzo della Città, la bandiera iraniana. Il gesto è avvenuto in concomitanza con il flash mob organizzato in corso Vittorio Emanuele per esprimere solidarietà al popolo iraniano. La manifestazione, promossa da un coordinamento di partiti politici e associazioni, si è svolta per richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla grave situazione dei diritti umani in Iran e per sostenere i valori universali della libertà, della democrazia e dell’autodeterminazione dei popoli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Quartu, il Comune si schiera con i manifestanti iraniani; Quartu, un segnale di vicinanza al popolo iraniano contro ogni forma di repressione.

