Genoa Inter giallo ‘esagerato’ a Barella | svelato il dialogo tra lui Lautaro e Doveri! Hai fatto il cinema

Durante la partita tra Genoa e Inter, un episodio controverso ha attirato l’attenzione: un giallo a Barella, giudicato in modo discutibile. La tecnologia ha rivelato un dialogo tra il centrocampista, Lautaro e Doveri, offrendo nuovi spunti sulle decisioni arbitrali e sul comportamento in campo. Un dettaglio che arricchisce il racconto di una vittoria fondamentale per i nerazzurri.

La vittoria conquistata dai nerazzurri sul difficile campo del Genoa lascia in eredità non solo tre punti fondamentali per la classifica, ma anche un interessante retroscena disciplinare svelato dalla tecnologia. L'episodio chiave riguarda l'ammonizione comminata a Nicolò Barella durante il secondo tempo, un cartellino giallo nato da un evidente malinteso e chiarito solo grazie alle immagini esclusive della "Ref CAM", la telecamera indossata dal direttore di gara. Tutto nasce quando l'arbitro Daniele Doveri, esperto fischietto della sezione di Roma 1, fischia un fallo di mano contro il dinamico centrocampista sardo.

