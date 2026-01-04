Concorso Ministero della Cultura | a bando 1.800 posti Domande entro il 10 gennaio
È aperto il bando del concorso del Ministero della Cultura, che prevede l’assunzione di 1.800 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata entro le ore 23:59 del 10 gennaio 2026. Si tratta di un’opportunità per chi desidera lavorare nel settore culturale, con modalità di candidatura chiare e tempi di presentazione definiti. È importante rispettare la scadenza per poter partecipare alla selezione.
È possibile candidarsi fino alle 23:59 del 10 gennaio 2026 al concorso pubblico per l’assunzione di 1.800 assistenti presso il Ministero della Cultura. Il bando è stato pubblicato sul portale inPA e prevede l’inserimento a tempo pieno e indeterminato di personale non dirigenziale, suddiviso su base territoriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CONCORSO MINISTERO DELLA CULTURA
