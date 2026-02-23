banconote false girano pezzi da 50 euro non autentici ecco come riconoscerle

Per la circolazione di banconote false, in particolare pezzi da 50 euro, è stata individuata una crescita di segnalazioni tra i commercianti. La causa principale risiede nell’utilizzo di biglietti contraffatti che sembrano autentici, ma presentano difetti evidenti. I negozianti hanno notato che alcuni clienti pagano con denaro sospetto, spingendo a controlli più attenti. Le banconote false continuano a creare problemi nelle transazioni quotidiane.

Attenzione alle banconote, specie se pezzi da 50 euro. Recentemente, infatti, sono stati parecchi i negozianti a denunciare di aver ricevuto denaro falso. A volte non è neppure colpa dei clienti, che pagano senza sapere di avere in mano della semplice carta. Purtroppo, una volta che le banconote false vengono messe in giro è un problema riconoscerle, soprattutto quando non si è particolarmente accorti. A quanto pare il fenomeno si sta concentrando nella zona di Pescara, ma potrebbe diffondersi presto, dato che il denaro circola in fretta. Solitamente il problema si presenta di più in estate, quando aumenta l'afflusso di turisti stranieri, invece quest'anno pare che abbia deciso di palesarsi in anticipo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

