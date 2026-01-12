Crédit Agricole sale oltre il 20% di Banco BPM | via libera della Bce

Il Crédit Agricole ha superato il 20% di Banco BPM, ottenendo l’autorizzazione dalla Banca centrale europea il 9 gennaio 2026. Questa partecipazione rafforza il ruolo dell’istituto francese come azionista di riferimento, senza tuttavia puntare a un controllo diretto. La mossa rappresenta un passo importante nell’ambito delle strategie di investimento e collaborazione tra le due banche.

