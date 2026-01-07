Bolsonaro cade in cella e sbatte la testa dopo una crisi epilettica | niente ricovero per i medici è una lieve ferita

Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile condannato e attualmente in carcere, ha subito una crisi epilettica che lo ha portato a cadere e sbattere la testa. I medici hanno valutato l’incidente come una lieve ferita, escludendo il ricovero. La notizia evidenzia ancora una volta le problematiche di salute che interessano l’ex leader brasiliano, già coinvolto in questioni legali e politiche.

Ancora problemi di salute per Jair Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile condannato a 27 anni e attualmente in carcere per il tentato golpe del 2023. Come riportato dalla moglie Michelle, l'ex militare e capo di stato ha avuto un incidente nella sua cella della sede della Polizia federale di Brasilia. Sui social l'ex first lady ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto. " Il mio amore non sta bene – ha dichiarato – Nelle prime ore del mattino, mentre dormiva, ha avuto una crisi epilettica, è caduto e ha battuto la testa contro i mobili. Dato che la stanza è chiusa a chiave, ha ricevuto cure mediche solo quando lo hanno chiamato per una mia visita".

