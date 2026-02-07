Cade dalla scalinata dei Trepponti a Comacchio e sbatte la testa | morta donna di 43 anni

Una donna di 43 anni è morta dopo essere caduta dalla scalinata dei Trepponti a Comacchio. La vittima è scivolata e si è battuta la testa, senza riuscire a salvarsi. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Comacchio (Ferrara), 7 febbraio 2026 – Tragedia a Comacchio: una macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di sabato. Una donna è stata trovata morta presso le scalinate dei famosi Trepponti, che si trovano sui canali, in una zona centralissima e meta di attrazione turistica della città lagunare. Il corpo della 43enne è stato ritrovato intorno alle 7, quando un passante ha notato la donna riversa a terra. L’uomo ha avvisato immediatamente i soccorsi i quali, dopo diversi tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

