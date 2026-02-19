Civitanova batte Varsavia 3-2 | Medei e Balaso lodano la resilienza Nikolov punta ai quarti
Un incontro cruciale della stagione ha visto la Cucine Lube Civitanova chiudere la fase a gironi imponendosi tra le mura amiche contro PGE Projekt Warszawa e raccogliendo il primo posto in pool. L’esito garantisce l’accesso diretto ai Quarti di Finale, confermando solidità e determinazione in un cammino finora coerente con le aspettative della rosa. La formazione marchigiana ha consolidato la leadership in Pool E, chiudendo la fase in ponderata gestione del servizio e nella capacità di restare lucida durante i momenti decisivi. L’ottimo approccio difensivo e la continuità di rendimento hanno reso possibile controllare l’andamento del match nonostante la competitività dell’avversario polacco, che mirava a una vittoria esterna per ribaltare la classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Argomenti discussi: Champions, la Lube batte Varsavia al tie-break e trova lo Zawiercie; Due ore e mezzo di battaglia: la Lube batte Varsavia al tie-break (Foto); Volley Champions League, Novara batte 3-1 Scandicci con 32 punti di Tolok: ora ad Antropova serve l'impresa.
Montpellier HSC VB batte Cucine Lube Civitanova 3-2 Sfida combattuta fino all’ultimo pallone in Francia, dove la Cucine Lube Civitanova esce sconfitta al tie-break sul campo del Montpellier HSC VB nella 2ª giornata di ritorno della CEV Champions League facebook