Civitanova batte Varsavia 3-2 | Medei e Balaso lodano la resilienza Nikolov punta ai quarti

Un incontro cruciale della stagione ha visto la Cucine Lube Civitanova chiudere la fase a gironi imponendosi tra le mura amiche contro PGE Projekt Warszawa e raccogliendo il primo posto in pool. L’esito garantisce l’accesso diretto ai Quarti di Finale, confermando solidità e determinazione in un cammino finora coerente con le aspettative della rosa. La formazione marchigiana ha consolidato la leadership in Pool E, chiudendo la fase in ponderata gestione del servizio e nella capacità di restare lucida durante i momenti decisivi. L’ottimo approccio difensivo e la continuità di rendimento hanno reso possibile controllare l’andamento del match nonostante la competitività dell’avversario polacco, che mirava a una vittoria esterna per ribaltare la classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

