Ats l’Alta Padovana resta sola | confronto a Padova sul futuro del welfare

A Padova si tiene un nuovo incontro sul futuro del welfare nella regione. L’Ambito territoriale sociale Alta Padovana Veneto 15 resta l’unico che funziona al 100% in Veneto. La riunione serve a fare il punto sulla situazione e a discutere delle prossime mosse, mentre altri ambiti sono ancora in difficoltà o non attivi. La questione centrale è come mantenere e migliorare i servizi per le persone in difficoltà, con l’Alta Padovana che si conferma come esempio di efficienza.

