Ats l’Alta Padovana resta sola | confronto a Padova sul futuro del welfare
A Padova si tiene un nuovo incontro sul futuro del welfare nella regione. L’Ambito territoriale sociale Alta Padovana Veneto 15 resta l’unico che funziona al 100% in Veneto. La riunione serve a fare il punto sulla situazione e a discutere delle prossime mosse, mentre altri ambiti sono ancora in difficoltà o non attivi. La questione centrale è come mantenere e migliorare i servizi per le persone in difficoltà, con l’Alta Padovana che si conferma come esempio di efficienza.
Nel panorama del welfare regionale, l’Ambito territoriale sociale Alta Padovana Veneto 15 continua a distinguersi come unico caso pienamente operativo in Veneto. A fronte dei 24 Ats previsti dalla normativa regionale, a distanza di anni dall’introduzione della riforma, soltanto quello dell’Alta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
