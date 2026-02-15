Catania furto di benzina e resistenza all’arresto | 45enne in domiciliari complici feriti agenti

Un uomo di 45 anni ha tentato di rubare benzina da un camion in una zona industriale di Catania, ma è stato fermato dalla polizia. Durante l'intervento, ha opposto resistenza, minacciando un vigilante con un bastone e provocando lievi ferite agli agenti. Dopo l'arresto, è stato messo agli arresti domiciliari. Un suo complice è rimasto ferito durante la fuga.

Catania, Rapina e Resistenza a Pubblico Ufficiale: 45enne Arrestato per Furto di Benzina. Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Catania dopo aver minacciato un vigilante con un bastone e rubato benzina da un camion in sosta in una zona industriale. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto coinvolti anche due complici che hanno opposto resistenza all'arresto, ferendo gli agenti durante un tentativo di fuga. L'arrestato, un pluripregiudicato, è ora agli arresti domiciliari in attesa di convalida. La Dinamica del Furto e l'Intervento del Vigilante. La vicenda si è svolta nella zona industriale di Catania, dove un addetto alla vigilanza di un supermercato ha sorpreso l'uomo mentre prelevava illegalmente carburante da un camion parcheggiato.