Back On The Big Screen | Revenant Jeeg Robot e Moulin Rouge! nelle sale The Space Cinema

Il ritorno di Revenant, Jeeg Robot e Moulin Rouge! nelle sale The Space Cinema deriva dalla ripresa delle proiezioni di film storici. La scelta mira a offrire al pubblico un’occasione di rivivere capolavori che hanno segnato il cinema. Le pellicole vengono proiettate in versioni restaurate e di alta qualità, attirando spettatori di tutte le età. La rassegna continua a portare sul grande schermo capolavori che hanno lasciato il segno nel tempo.

Prosegue nei The Space Cinema l’appuntamento con “ Back On The Big Screen ”, la rassegna che riporta sul grande schermo i film che hanno fatto la storia del cinema. I prossimi protagonisti sono tre titoli iconici che celebrano importanti anniversari, offrendo al pubblico l’occasione di riviverli in sala nella loro dimensione più spettacolare. Dal 2 al 4 marzo 2026 torna Revenant – Redivivo per il suo 10° anniversario. Diretto da Alejandro G. Iñárritu, il film ha segnato un momento cruciale nel cinema contemporaneo, conquistando tre Premi Oscar, tra cui quello come Miglior Attore a Leonardo DiCaprio per la sua intensa interpretazione di Hugh Glass. 🔗 Leggi su Universalmovies.it Moulin Rouge! torna nelle sale | Nexo Studios riporta al cinema il capolavoro di Baz LuhrmannIl cinema italiano si prepara a riabbracciare il grande schermo con un classico. The Space Cinema, “Stray Kids: The dominATE Experience” arriva nelle saleThe Space Cinema presenta “Stray Kids: The dominATE Experience”, un evento cinematografico che arriverà nelle sale. Argomenti correlati Frostad è quasi perfetto, medaglia d'oro nel big air: rivivi l'ultima run; Aerials a squadre, gara perfetta e oro agli USA. La Svizzera sfiora il jolly; Kappa Futurfestival, l'evento di elettronica più grande del mondo non solo a Torino: pronta un'edizione in Messico; Apoteosi Norvegia a Predazzo, è doppietta d'oro per Anna Odine Stroem che vince anche sul Large Hill davanti a Kvandal. The Big E is back: Your guide to the 2025 fairWEST SPRINGFIELD — Break open your piggy bank for hard cash and bring your credit cards with you, too, so you can shop and eat your way nonstop through The Big E — now the fourth-largest fair in North ... masslive.com BACK ON THE BIG SCREEN | Vivi sul grande schermo l’epico capolavoro di #StanleyKubrick #BarryLyndon, in una nuova spettacolare versione 4K per il cinquantesimo anniversario. L’ascesa e la caduta di un giovane irlandese nell’Europa del Settecento, in - facebook.com facebook