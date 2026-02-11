Avis balzo della raccolta del plasma | Trend di crescita e solidità siamo ai vertici in Emilia Romagna

Avis Comunale Forlì ha registrato un forte incremento nella raccolta di plasma nel 2025, confermando un trend di crescita solido e stabile. L’associazione si prepara a festeggiare nel 2026 il suo novantesimo anniversario, un traguardo importante che arriva in un momento di grande fiducia e rafforzamento delle attività. I dati evidenziano come il dono del plasma continui a essere una priorità per l’associazione, che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.

Avis Comunale Forlì celebra nel 2026 il novantesimo anniversario dalla fondazione. Un traguardo che arriva in un momento di particolare solidità per l'associazione, confermata dai dati di raccolta del 2025 e da un percorso che guarda al futuro del dono, del volontariato e della responsabilità.

