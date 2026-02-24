Avellino cultura in città Perrotta | esperimento riuscito e partecipato

Giuliana Perrotta attribuisce il successo di “Avellino cultura in città” alla partecipazione attiva dei cittadini, che si sono mostrati curiosi e coinvolti. L’evento ha visto numerosi avellinesi prendere parte a spettacoli, mostre e incontri, creando un’atmosfera di entusiasmo. La responsabile comunale sottolinea come questa iniziativa abbia rafforzato il senso di comunità e stimolato l’interesse per la cultura locale. La risposta della città supera le aspettative degli organizzatori.

© Anteprima24.it - “Avellino cultura in città”, Perrotta: esperimento riuscito e partecipato

Tempo di lettura: < 1 minuto "Una città partecipe, curiosa e pronta a lasciarsi coinvolgere". È il quadro che emerge dal bilancio tracciato dal Commissario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, che rivendica il successo del programma di eventi promosso negli ultimi mesi e, indirettamente, replica alla dichiarazione rilasciate ieri dall'ex sindaco Gianluca Festa. L'esponente governativo spiega come la rassegna "Avellino cultura in città", abbia rappresentato un momento di svolta per la vita culturale cittadina, grazie a un calendario di appuntamenti interamente gratuiti e pensati per intercettare pubblici diversi.