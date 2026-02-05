Avellino Cultura in Città | prenotazione online per gli spettacoli
L’Amministrazione Comunale di Avellino annuncia che da oggi bisogna prenotare online per partecipare agli spettacoli della rassegna “Avellino Cultura in Città”. L’affluenza alta durante l’inaugurazione ha spinto i lavori pubblici a cambiare le regole, per evitare assembramenti e garantire a tutti di godersi gli eventi senza problemi. Da ora in poi, chi vuole assistere a musica, teatro o spettacoli per bambini dovrà prenotare in anticipo tramite il sito del Comune.
Tempo di lettura: 2 minuti A seguito della numerosa affluenza di pubblico registrata in occasione dell’evento inaugurale della rassegna “ Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini ”, l’Amministrazione Comunale di Avellino comunica l’ aggiornamento delle modalità di accesso agli spettacoli ospitati presso le strutture comunali, al fine di garantire una migliore organizzazione e una fruizione ordinata degli eventi. Pur confermando la gratuità degli spettacoli, sarà attivato un sistema di prenotazione online, su EVENTBRITE.IT disponibile tramite appositi link che verranno resi pubblici a ridosso di ciascun evento, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
