L’Amministrazione Comunale di Avellino annuncia che da oggi bisogna prenotare online per partecipare agli spettacoli della rassegna “Avellino Cultura in Città”. L’affluenza alta durante l’inaugurazione ha spinto i lavori pubblici a cambiare le regole, per evitare assembramenti e garantire a tutti di godersi gli eventi senza problemi. Da ora in poi, chi vuole assistere a musica, teatro o spettacoli per bambini dovrà prenotare in anticipo tramite il sito del Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito della numerosa affluenza di pubblico registrata in occasione dell’evento inaugurale della rassegna “ Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini ”, l’Amministrazione Comunale di Avellino comunica l’ aggiornamento delle modalità di accesso agli spettacoli ospitati presso le strutture comunali, al fine di garantire una migliore organizzazione e una fruizione ordinata degli eventi. Pur confermando la gratuità degli spettacoli, sarà attivato un sistema di prenotazione online, su EVENTBRITE.IT disponibile tramite appositi link che verranno resi pubblici a ridosso di ciascun evento, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Avellino Cultura in Città”: prenotazione online per gli spettacoli

Approfondimenti su Avellino Cultura

Il Comune di Avellino organizza una serie di spettacoli gratuiti tra musica, teatro e favole.

L’amministrazione di San Giovanni annuncia una serie di iniziative per riaccendere il cuore della città.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Avellino Cultura

Argomenti discussi: Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini; Avellino Cultura in Città: tutto pronto per il Gran Galà dell’Operetta; Avellino Cultura in Città, all’Eliseo il Gran Galà dell’Operetta; Avellino Cultura in Città – Spettacoli gratuiti per tutti tra musica, teatro e favole.

Danilo Rea in concerto con il suo Piano Solo inaugura all’Eliseo Avellino Cultura in Città: quel dialogo tra pubblico e artista che si nutre di libertà ed emozioniSarà Danilo Rea con il suo Piano Solo ad inaugurare questa sera, al Teatro Eliseo, Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini. Un concerto in cui jazz, improv ... corriereirpinia.it

Avellino Cultura in Città: la rassegna nei luoghi simbolo della cittàIl Comune di Avellino, in linea con le strategie del Piano Cultura e Turismo 2024-2025 approvato dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 14 novembre 2024, ha il piacere ... irpinianews.it

Conservatorio di Avellino: evento di grande rilievo culturale per la città #Avellino facebook